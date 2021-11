Com alunos infectados, UFS nega ocorrência de surto de coronavírus no campus Lagarto

Na última quinta-feira, 25, o Portal Lagartense recebeu a informação de que alguns alunos do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) foram infectados pelo novo coronavírus (covid-19), o que sinalizava para a ocorrência de um surto dentro do mencionado campus.

Diante disso, ao ser procurada pela reportagem do Portal Lagartense, a assessoria de comunicação do campus Lagarto negou a ocorrência de um surto de covid-19, mas confirmou que foram diagnosticados alguns casos nos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e Terapia Ocupacional.

“Informamos que não procede a informação de surto de Covid-19 no campus Lagarto”, destacou a assessoria. “Os diagnosticados encontram-se isolados e estão assintomáticos ou com sintomas leves, sendo atendidos pela Central de Monitoramento de Lagarto”, completou.

O campus Lagarto da UFS, embora não tenha informado a quantidade de infectados, ainda pontuou que: “O Protocolo de Biossegurança indica que sejam realizados o afastamento dos casos positivos e testagem dos demais discentes. Tais medidas foram prontamente tomadas pela Universidade, que segue atenta ao cenário, em testagens realizadas no próprio campus”.

Com o ocorrido, alunos do campus Lagarto informaram ao Portal Lagartense que as aulas presenciais foram suspensas pelos próximos 15 dias. Já a UFS não mencionou o cancelamento em sua nota.