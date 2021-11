Lagarto conquista o 1º lugar em saúde e bem-estar no Prêmio Band Cidades Excelentes

Divulgado recentemente, o resultado do Prêmio Band Cidades Excelentes mostrou que Lagarto é uma das três melhores cidades acima de 100 mil habitantes do estado de Sergipe. Segundo o ranking, o município ficou a frente de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro no quesito saúde e bem-estar.

Lagarto ainda ficou em 2º lugar nos quesitos: melhor em Eficiência fiscal e transparência, Eficiência Fiscal e Transparência; melhor Infraestrutura e Mobilidade Urbana; e melhor Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Já no quesito Educação, o município ficou em 3º lugar, ou seja, atrás de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, respectivamente.

Diante dos dados, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), afirmou que o bom desempenho da sua gestão é resultado de uma equipe coesa que proporciona uma gestão limpa, eficiente e transparente. “Dedico este prêmio a todos os nossos colaboradores, especialmente ao meu esposo e parceiro da gestão, o deputado federal Gustinho Ribeiro”, comemorou.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é resultado da parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila e é direcionado a todos os municípios do país. Nele, o índice que qualifica os municípios é frequentemente atualizado, conforme a atualização dos indicadores em suas fontes, portanto é dinâmico e representa a situação mais atual do município.