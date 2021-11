Conselheiro Flávio Conceição é eleito presidente do TCE/SE

O conselheiro Flávio Conceição vai presidir o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) pelos próximos dois anos. Já os conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães ocuparão a Vice-Presidência e Corregedoria Geral, respectivamente. Assim ficou formada a Mesa Diretora da Corte de Contas sergipana após eleição realizada na sessão plenária desta quinta-feira, 25.

Eleito por maioria, o conselheiro Flávio Conceição teve cinco votos na eleição para presidente, enquanto a conselheira Susana Azevedo teve os outros dois – os demais membros da Mesa foram eleitos de forma unânime. ​

“A nossa gestão dará continuidade ao excelente trabalho que vem sendo desempenhado por este Tribunal, cumprindo com esmero e disposição as funções constitucional e legal direcionadas às cortes de contas, dentre as quais destaco a função de fiscalização e também a atuação pedagógica junto aos jurisdicionados com a finalidade de assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade”, destacou Flávio Conceição. ​

A sessão foi conduzida pelo conselheiro presidente, Luiz Augusto Ribeiro, que externou votos de uma gestão exitosa para a nova Mesa Diretora. Já, o conselheiro Flávio Conceição, após ser eleito, indicou Luiz Augusto Ribeiro para ocupar a Ouvidoria do TCE e o conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral para conduzir a Escola de Contas (Ecojan).

A posse da Mesa Diretora ocorrerá no próximo mês de dezembro, em data a ser confirmada. Já o exercício do mandato terá início no dia 1º de janeiro.

Currículo

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Flávio Conceição de Oliveira Neto foi chefe da Casa Civil em dois governos, já presidiu o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e foi secretário de Transportes, Obras e Energia, também no Governo do Estado de Sergipe. No TCE/SE, foi empossado como conselheiro em 28 de dezembro de 2006.​

Fonte: TCE/SE