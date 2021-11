Prefeitura em parceria com o SENAR-SE realiza ação do Novembro Azul na Colônia 13

Na última quinta-feira, 25, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou o Novembro Azul do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Sergipe). A ação aconteceu na Praça Santa Luzia, na Colônia Treze e contou com diversos serviços voltados a saúde do trabalhador.

A ação contou com com a realização de 150 exames de PSA Livre com homens e 40 exames de citologia com as mulheres, sendo realizados também atendimento com médico Clínico Geral, Aferição de Pressão Arterial, Testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Glicemia Capilar, auriculoterapia, vacinas de rotinas e entrega de brindes.

A ação faz parte da Campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção do câncer de próstata.

Fonte: Prefeitura de Lagarto