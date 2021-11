Vacinação contra a febre aftosa encerra dia 30 de novembro em Sergipe

Para imunizar o animal é necessário o documento de identificação do proprietário dos animais ou de seu representante, neste último caso, mediante procuração assinada em duas vias e registrada em cartório, no momento da declaração de vacinação, bem como o preenchimento completo do formulário de declaração que se encontra do site da Emdagro.

As vacinas podem ser adquiridas em uma das 97 casas agropecuárias credenciadas à empresa pública. Em caso de dúvidas, o proprietário deve entrar em contato com a Emdagro pelo WhatsApp no seguinte número: (79) 9 9191-4341.

Fonte: G1 SE