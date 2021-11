Provas do concurso público da Prefeitura de Simão Dias são adiadas

As provas objetiva e de produção escrita do concurso público para o provimento de mais de 100 cargos na Prefeitura de Simão Dias, que estavam previstas para serem aplicadas no próximo dia 12 de dezembro, foram adiadas para uma data que ainda será definida. A medida foi oficializada nesta sexta-feira, 26, por meio de um comunicado assinado pelo prefeito Cristiano Viana (PSB).

Segundo o comunicado, o adiamento foi adotado devido “a quantidade de candidatos inscritos e as regras de biossegurança vigentes no que diz respeito à pandemia de Covid–19, a fim de garantir a segurança do certame, a incolumidade dos participantes durante a realização das provas, bem como assegurar a logística mais apropriada de aplicação”.