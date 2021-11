Leilão arrecada mais de R$ 1,4 milhão para o Hospital de Amor de Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 26, um leilão beneficente realizado no FJ Ringo, situado no Parque das Palmeiras, no povoado Brejo, em Lagarto, angariou mais de R$ 1,4 milhão com a venda de lotes de cavalo quarto milha para o Hospital de Amor que está sendo construído no município. A ação contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Segundo a organização, liderada pelo Jonatas Dantas, além da quantia milionária, também foram angariados mais 64 mil em doações que foram realizadas por amantes da vaquejada espalhados por todo o Brasil, dentre os quais estavam o ministro da Cidadania, João Roma, e o diretor da bancada sergipana no Congresso Nacional, Bosco Costa (PL), que doaram $ 5 mil cada.

Já os lotes leiloados também foram oriundos de doações realizadas por diversos haras, a exemplo do Haras Fábio José, do empresário Geraldo Majella; do Haras WS, do cantor Wesley Safadão; e do Rancho das Estrelas, do deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade).

Por conta de sua extensa agenda, o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, não pode comparecer ao evento, mas esteve representado pelo lagartense José Carvalho de Menezes, o Juquinha, que comemorou o resultado do leilão. “Foi excelente obter R$ 1,4 milhão pela ABQM e Vaquejada. Esse valor será somado a obra”, comentou ao Portal Lagartense.

Quem também comemorou os valores angariados foi a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade). “Quero agradecer a todos que contribuíram e participaram desse leilão. Tenho certeza que Dr. Henrique está muito feliz com tudo o que arrecadamos e com fé em Deus esse hospital estará funcionando o mais depressa possível”, discursou a gestora.

Cabe destacar que a expectativa é que sejam realizados leilões beneficentes todos os anos em prol do Hospital de Amor de Lagarto, que tem previsão para entrar em funcionamento já em 2022. Nele, o Pavilhão de Quimioterapia levará o nome de Pavilhão de Quimioterapia Cavalo Quarto de Milha e Vaquejada.