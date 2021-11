Alunos da rede pública estadual conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Natação da CBDI

O Estado de Sergipe fez bonito no Campeonato Brasileiro de Natação, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Para Pessoas Com Deficiência Intelectual (CBDI). O evento, que reuniu atletas de quase todas as unidades da federação, aconteceu em São Paulo (SP), no Centro de Treinamento Paralímpico, do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB), entre os dias 6 e 8 de novembro.

Sergipe participou com uma equipe de atletas, que integram o projeto da Superintendência Especial de Esportes (Supee). Ao todo, a equipe sergipana conquistou 14 medalhas, sendo 7 de ouro, 5 de pratas e 2 de bronze. Na classificação geral, o Estado de Sergipe conquistou a segunda posição.

Sob o comando do professor Ivan Alves Secundo, a equipe foi formada pelos atletas Ewellin Caitano Rodrigues (Ex-João Costa), Marcos Antônio Ribeiro de Santana (Bosco Costa), Diogo Venicius Alves (11 de Agosto) e Matheus Dias de Souza (CE. Barão de Mauá). Jeferson Caitano e Josevan da Silva estudavam também em escola pública estadual, mas como não manuseiam tecnologia educacional desistiram desde 2019.

Segundo o professor Ivan Secundo, o campeonato representa a principal competição para atletas com deficiência intelectual e a possibilidade de ter acesso ao benefício do bolsa atleta. “Participaram diversos estados da federação. Como se trata de uma competição de nível nacional, ela apresenta uma oportunidade do estado de Sergipe mostrar que, dentro do cenário nacional, Sergipe sempre aparece bem classificado na natação paralimpica. E nesse caso, para pessoas com deficiência intelectual. O segundo lugar representou o resultado de um trabalho que pode crescer mais ainda, com a colaboração de todos os envolvidos na formação desses atletas”, comentou o professor Ivan Secundo, técnico da delegação sergipana.

Fonte: Governo de Sergipe