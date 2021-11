Prefeitura de Lagarto abre edital dos representantes que vão compor o Conselho Municipal de Direitos da Mulher

A Prefeitura de Lagarto abriu edital, na última sexta-feira, 26, de convocação para a Assembleia Geral que vai escolher as representantes de organizações da sociedade civil que vão compor o Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM), no período de 2021-2023.

A Assembleia será realizada no próximo dia 9 de dezembro, das 8:30h às 12h, na Casa dos Conselhos, situada a Rua Hipólito Santos, n° 148, centro.

Objetivo do conselho é implantar e implementar políticas públicas relacionadas à defesa da igualdade de gênero, dos direitos da mulher e direitos humanos.

Para se candidatar ao Conselho, representantes de Entidades da Sociedade Civil Organizada legalmente constituídas, devem contemplar as diversas expressões do movimento social que atuam na promoção, reparação e defesa das mulheres, com reconhecimento de atuação no âmbito municipal.

Alem disso, para integrar o CMDM, as organizações da sociedade civil interessadas devem representar as mulheres em toda sua

diversidade ou um segmento especifico das mulheres (urbanas, rurais, negras, lésbicas,

indígenas, jovens com deficiência, Trans, entre outras).

Além do requerimento de inscrição, a entidade deverá apresentar a cópia do Estatuto da mesma e registrada em Cartório, cópia da Ata de Posse da atual diretoria, documentos pessoais da representante legal da Entidade (CPF e RG) e Cópia atualizada do CNPJ.

Acesse o edital e fique por dentro do passo a passo da convocação.

Fonte: Prefeitura de Lagarto