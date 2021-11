Mais de cinco toneladas de concreto asfáltico serão usados na duplicação da entrada de Lagarto

O trânsito está diferente para quem trafega pela Rodovia Lourival Baptista, mais precisamente no trecho que corta a sede de Lagarto. Quem chega ou sai da cidade precisa ter cuidado por conta de várias máquinas na pista que trabalham nas obras de duplicação que estão em pleno andamento, cujos serviços de drenagem subterrânea já foram concluídos, e atualmente estão sendo executados os serviços de terraplanagem.

De acordo com o Governo de Sergipe, após a duplicação, os 2,02 km – situados entre os entroncamentos de acesso à São Domingos e Riachão do Dantas – contará com 18 metros de largura, sendo 6 metros da pista de rolamento (duas pistas de 3 metros cada), passeio com 1,50 metro de cada lado, ciclovia no canteiro central com largura de 3 metros.

“Será utilizado o total de 5.015 toneladas Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ, além da drenagem subterrânea e superficial em todo o trecho da avenida. As próximas etapas serão a aplicação das camadas do pavimento e posteriormente aplicação da camada de asfalto”, adiantou o governo.

Cabe destacar que a obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, e está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), com investimentos de R$ 8.186.927,39.