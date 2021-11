Homem sofre tentativa de homicídio no Residencial Júlia Nogueira

Na noite do último domingo, 28, um homem identificado como Fabiano dos Santos Oliveira foi vítima de uma tentativa de homicídio, enquanto bebia em sua residência, situada no Residencial Júlia Nogueira, em Lagarto.

Segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense junto ao 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), a vítima relatou que foi surpreendida por “uns malas” que invadiram a sua residência e efetuaram muitos disparos de arma de fogo.

Diante do ocorrido, Fabiano foi socorrido com vida e passa bem. Já os autores do crime conseguiram fugir, enquanto as motivações para a tentativa criminosa ainda permanecem desconhecidas.

Contudo, populares disseram à polícia que Fabiano tem envolvimento com roubo moto.