Atlético Mineiro ganha do Fluminense e dá mais um passo rumo ao título

O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2 a 1 de virada na tarde do último domingo, 28, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileiro e disputada no estádio Mineirão. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Tricolor carioca aos 13 minutos. O zagueiro Manoel aproveitou o levantamento na área e a falha da zaga mineira para abrir o placar de cabeça.

Depois, com muita pressão do Atlético, veio o empate. O árbitro Marielson Alves da Silva marcou pênalti com auxílio do VAR em lance envolvendo o tricolor Marlon e o atleticano Diego Costa. Depois de muita reclamação, Hulk bateu e igualou o placar aos 37 minutos. Na etapa final, aos 14 minutos, o mesmo Hulk bateu falta e contou com um desvio na barreira para fazer o segundo gol do Galo e fechar o placar.

Com mais essa vitória, o Atlético chegou aos 78 pontos e abriu 11 de vantagem para o vice-líder Flamengo. E, se o Rubro-Negro carioca não vencer o Ceará, no Maracanã, na terça-feira (30), o time de Belo Horizonte será campeão brasileiro matematicamente depois de 50 anos. Se o Flamengo vencer, o Atlético ficará com a taça de forma antecipada se vencer o Bahia em Salvador na quinta-feira (2). Enquanto isso, o Fluminense se manteve na 7ª posição com 51 pontos. O Tricolor carioca volta a jogar no domingo (5) contra o Bahia em Salvador.

Corinthians vence Furacão e segue no G4

Também pela 36ª rodada na tarde deste domingo (28), o Corinthians bateu o Athletico Paranaense por 1 a 0 na Arena Neo Química em São Paulo. O resultado manteve o Timão no G4 da competição. A equipe está em 4º com 56 pontos. O Furacão caiu uma posição e agora ocupa o 14º lugar com 42, ainda correndo risco de rebaixamento. O gol foi marcado de pênalti aos 19 minutos da etapa final pelo lateral Fábio Santos.

O Corinthians volta a jogar no próximo domingo, 05, contra o Grêmio, em São Paulo, pela 37ª rodada. Na sexta, 03, o Athletico recebe o Cuiabá em jogo válido pela 35ª rodada.

