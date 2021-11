Fundador da Fazenda da Esperança lançará livro em Lagarto

No próximo dia 07 de dezembro, às 19h, o fundador da Fazenda da Esperança, Frei Hans Stapel, lançará o livro intitulado “FREI – Uma conversa com Hans Stapel”, no Rotary Club de Lagarto.

“O lançamento da Editora Fazenda da Esperança é um livro que nasceu de um diálogo entre o autor, Padre Christian Heim, e Frei Hans Stapel. A obra conta com perguntas e respostas sobre diversos assuntos que conduzem o leitor a uma jornada de entrega, confiança, resignação e gratidão”, detalhou a Fazenda da Esperança.

Alemão e franciscano, o Frei Hans Stapel é o fundador da Fazenda da Esperança, considerada a maior comunidade terapêutica da América Latina, com mais de 150 unidades espalhadas em 24 países. Além disso, Lagarto possui um significado especial para a obra, já que o município sedia a terceira fazenda criada pela obra.

Como participar da celebração?

Em convite divulgado pela Fazenda da Esperança, os interessados em participar da solenidade deverão adquirir o convite individual no valor de R$ 20,00, com direito a coffee break. Compras antecipadas pelo Pix: CNPJ: 48.555.775/0012-02 – Obra Social N.S. da Glória, enviar comprovante para os números: (79) 9 9125-6810 / (79) 9120-7908.