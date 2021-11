Fábio Reis recebe Belivaldo e Mitidieri para visitar obra da duplicação da entrada de Lagarto

Nesta segunda-feira, 29, o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) acompanhou, junto com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD-SE), o andamento das obras de duplicação da entrada do município de Lagarto.

A obra foi uma solicitação de Fábio Reis ao Governo do Estado, que investiu mais de R$ 8 milhões para duplicar 2,02 km de rodovia no trecho que corta a sede do município.

“A obra vai trazer um melhor tráfego de veículos e também trará desenvolvimento para Lagarto, como toda obra importante de infraestrutura. E é esse o nosso desejo: fazer com que Lagarto cresça e se desenvolva ainda mais”, destacou Fábio Reis.

