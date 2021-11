Homem é assassinado a tiros no povoado Jenipapo

Na noite desta segunda-feira, 29, um homicídio foi registrado no Conjunto José Raimundo da Paixão, no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), informações preliminares indicam que dois homens em uma moto atiraram contra um cidadão, que morreu no local.

Diante do ocorrido, uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para o local, para a realização dos procedimentos cabíveis. Já a identidade da vítima e as motivações do crime ainda são desconhecidas.

O Portal Lagartense segue acompanhando o caso.