UFS Lagarto: Projeto ensina primeiros socorros a crianças

Crianças podem ser aliadas fundamentais dos primeiros socorros. Foi pensando nisso que uma equipe de cinco docentes e 20 discentes do campus Lagarto iniciaram o projeto “Socorristas Mirins: ensinando crianças a salvar vidas”, com dicas no Instagram, canal no YouTube e produção de materiais didáticos autorais como gibis interativos, vídeos didáticos e músicas temáticas. Todos estes materiais foram enviados em forma de banner virtual para as 13 escolas públicas e privadas de Sergipe parceiras do projeto. O público alvo são crianças da educação infantil e ensino fundamental 1. As temáticas abordadas envolvem engasgo, Acidente Vascular Cerebral, desmaio, dentre outros. A ação é coordenada pela professora Magna Galvão, do Departamento de Educação em Saúde do campus Lagarto.

O conteúdo é voltado para a faixa etária de quatro a nove anos de idade. As crianças foram ouvidas desde a fase de planejamento. “Cada um de nós, alunos, falou com uma ou duas crianças e as docentes também conversaram com os filhos e com outras crianças”, observa o discente de Odontologia Rudney Bruno.

A professora Magna ressalva que a ação das crianças pode ser bastante estratégica. “É claro que sabemos que a maior parte das crianças, especialmente as mais novas, não têm força suficiente para executar a maior parte das manobras demonstradas no nosso material, mas elas podem orientar um adulto a fazê-las, o que já é uma grande contribuição”, pontua.

Fonte: UFS