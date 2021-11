PC esclarece mais um caso de abandono de animais em Lagarto

A 3ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto esclareceu, nesta terça-feira, 30, mais um caso de abandono de animais no município, que foi registrado na Estrada do Coqueiro, onde um felino foi abandonado no último dia 17 de novembro.

Segundo o delegado Felipe Kleber, após o ocorrido, houve um questionamento sobre a ocorrência da prática de abandono, o que foi configurado no decorrer da investigação. Por isso, ele orientou os cidadãos a buscarem as entidades que atuam na causa animal.

“Orientamos a população que não abandone animais, porque isso configura o crime de maus-tratos presente na Lei dos Crimes Ambientais”, evidenciou o delegado da Polícia Civil de Lagarto.

Outros casos

Cabe destacar que em menos de um mês, três casos foram esclarecidos pela Polícia Civil em Lagarto. Além do ocorrido na Estrada do Coqueiro, na terça-feira, 9, a Delegacia Regional de Lagarto esclareceu um caso de abandono de animais que ocorreu no dia 7 de setembro, quando quatro gatos foram abandonados e morreram em uma sequência de quatro dias. O autor foi indiciado por maus-tratos contra animais.

Já na sexta-feira, 19, a unidade policial apresentou o resultado das investigações sobre o abandono de três gatos na praça do Forródromo. O caso ocorreu no dia 27 de outubro. O autor do abandono foi identificado e confessou a prática delitiva.