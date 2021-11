Prefeitura e Câmara de Lagarto têm elevado nível de transparência, diz TCE

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) divulgou, pelo quinto ano consecutivo, mais um levantamento, com o índice de transparência dos portais das prefeituras e câmaras municipais sergipanas, referente ao ano de 2021.

Segundo o levantamento, os portais da Prefeitura e da Câmara de Lagarto obtiveram a nota 9,4 e 9,3, respectivamente, o que de acordo com o Tribunal de Contas do Estado significa que eles têm um elevado nível de transparência.

Ainda de acordo com o levantamento, uma prefeitura e quatro câmaras foram enquadradas no nível de transparência “crítico”; 21 prefeituras e 18 câmaras no “deficiente”; 34 prefeituras e 30 câmaras no “satisfatório” e 19 prefeituras e 23 câmaras no “elevado”.

De acordo com o TCE/SE, as fiscalizações tiveram início em 01/09/2021 e consideram aspectos já exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal n. 101/2000) e pela Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal n. 12.527/2011). Elas foram realizadas pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional (Caop).

Já os critérios de avaliação foram distribuídos nas categorias Transparência Ativa (disponibilização da informação independentemente de requerimentos); Transparência Passiva (disponibilização da informação mediante provocação, através do Serviço de Informação ao Cidadão presencial e eletrônico – SIC e e-SIC); e, Boas Práticas de Transparência, dentre as quais, ferramentas de acessibilidade que garantam o acesso à informação pelas pessoas com necessidades especiais.

“Para cada prefeitura e câmara foi gerado um Índice de Transparência, com base na avaliação dos seus portais de transparência, calculado a partir da pontuação alcançada em cada um dos critérios de avaliação estabelecidos. O índice corresponde ao somatório das pontuações de todos os critérios considerados”, conclui o coordenador de Auditoria Operacional do TCE, Gidel Matos.