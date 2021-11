Fábio Reis entrega 36 máquinas de costura e três caçambas em Sergipe

Na última segunda-feira, 29, o deputado federal Fábio Reis (MDB) esteve na Superintendência da Codevasf, onde entregou 36 máquinas de costuras e três caçambas.

Segundo Fábio Reis, as máquinas de costura beneficiarão os trabalhadores do segmento têxtil dos municípios de São Francisco, Salgado e Laranjeiras. Já as caçambas foram destinadas aos municípios de Propriá, São Francisco e Riachuelo.

“Iremos levar os caminhões basculantes para esses municípios na próxima quinta-feira”, adiantou Reis ao observar que continuará trabalhando em prol do desenvolvimento. “ Uma coisa que me deixa muito feliz é poder trabalhar e contribuir para que o sonho de muita gente vire realidade”, destacou.