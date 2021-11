Seduc divulga resultado da eleição para Conselho Escolar

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulga o resultado do processo eleitoral para representantes da comunidade escolar na composição dos conselhos escolares, por meio da portaria nº 4798/2021. Para acessar, basta clicar na aba “Documentos”, no portal da Seduc.

Para o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, ter um conselho escolar, um órgão colegiado, efetivo, atuante, vivo fortalece, legítima e amplia a participação da comunidade, família, estudantes, funcionários e professores na vida da escola, ao contribuir para a organização das metas, a aplicação adequada dos recursos, como mecanismo de controle social, e proporciona um bom funcionamento da unidade escolar, garantindo uma gestão democrática nas escolas: fundamento precípuo para o bom desempenho da educação.

“Investir na sensibilização do conselho escolar é reconhecer a importância do seu papel para a unidade de ensino, descentralizando a tomada de decisões, construindo os resultados de uma gestão democrática de fato e de direito. É potencializar a comunidade engajada e ativa nos processos educacionais. Além disso, os benefícios da participação dos conselhos escolares são percebidos nos estudantes com melhor desempenho em sala de aula, pais e responsáveis trabalhando de maneira mais ativa e presente na vida acadêmica dos filhos e professores mais autônomos. Portanto, fortaleça, atue, participe do seu conselho escolar. A escola pública ganha; a educação se fortalece”, destacou Josué Modesto.

A eleição ocorreu no dia 4 de novembro, e após o resultado, os membros dos conselhos escolares passam a ter um mandato de três anos. A função de membro do conselho é considerada relevante no âmbito do funcionamento da escola, integrante responsável por realizar ações deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática das instituições de ensino.

É a partir do Conselho Escolar que a comunidade participa das decisões de cunho pedagógico, administrativo e financeiro de cada unidade escolar. Neste sentido, diretores escolares, professores/pedagogos, alunos, pais ou representantes legais e demais servidores públicos são considerados sujeitos ativos nos processos da gestão escolar.

Acesse o resultado e confira: https://bit.ly/3rgZ1Qn

Fonte: Governo de Sergipe