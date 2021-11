Prefeitura de Aracaju não realizará Réveillon na Orla da Atalaia

A Prefeitura de Aracaju não realizará o Réveillon da Orla da Atalaia. A decisão foi tomada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta terça-feira, 30, considerando o cenário de incertezas gerado pelo surgimento de uma nova variante do coronavírus no mundo. Apesar do grande avanço da vacinação na capital sergipana, com cerca de 80% das pessoas acima de 12 anos imunizadas com duas doses, e os baixíssimos índices de contaminação pelo vírus, o gestor municipal, por cautela, optou por não realizar o evento público, com shows musicais e queima de fogos, que já reuniu até 100 mil pessoas na praia de Aracaju.

“É uma decisão bastante pensada, conversada com nossos técnicos, baseada no que discutimos no nosso Comitê de Operações Emergenciais, o COE, e como medida de cautela diante do surgimento de uma nova cepa do coronavírus no mundo, a Ômicron, mesmo não havendo confirmação de casos no Brasil. Mas a decisão é para proteger a nossa população, é a forma que temos agido desde o início da pandemia”, ressaltou o prefeito.

Edvaldo ressaltou os “dados muito positivos de controle do vírus” em Aracaju e pontuou que a decisão de não realizar o evento na Orla no dia 31 de dezembro é, justamente, para assegurar que a cidade permaneça neste patamar. “Somos uma das capitais que mais vacinou as pessoas, com índices superiores a 90% do público vacinável com a primeira dose e 80% com as duas doses, além de estarmos aplicando a dose de reforço após quatro meses. A confirmação de novos casos e a ocupação dos leitos seguem em baixa e a ocorrência de óbitos diminuiu consideravelmente e é justamente por isso que estamos sendo cautelosos, dada a impossibilidade de realizarmos, de maneira controlada, uma festa da magnitude do nosso Réveillon da Orla”, explicou.

Até esta segunda-feira, 29, Aracaju já vacinou 516.520 pessoas com a primeira dose, o que representa 92% das pessoas acima de 12 anos (o público vacinável) contra a covid-19. Destas, 447.795 pessoas já estão com o seu ciclo vacinal completo (ou seja, receberam as duas doses ou dose única), o que representa 80% do público acima de 12 anos. Além disso, 60.268 pessoas já receberam a dose de reforço.

Desde esta terça-feira, 30, a Prefeitura iniciou uma nova fase da campanha de vacinação em Aracaju, com a aplicação da dose de reforço em quem recebeu a segunda dose até 7 de agosto e com a antecipação da segunda dose da Pfizer, além de implantar novos mecanismos de alcance do público, como a “Vacinação Itinerante” nos bairros com os menores índices de vacinados e uma campanha de vacinação nas escolas municipais para imunizar os adolescentes acima de 12 anos.

Fonte: Prefeitura de Aracaju