NAT disponibiliza mais 30 vagas de emprego em Lagarto

O Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) de Lagarto está disponibilizando mais 30 vagas de emprego no município. Deste total, 24 vagas são exclusivas para as pessoas com deficiência (PCD).

Para os PCDs, as vagas são para os cargos de auxiliar de produção em indústria (08), auxiliar administrativo (02), ajudante de carga e descarga de caminhão (03), embalador na produção em indústria (04), motorista munckeiro linha morta (01), eletricista em linha viva de alta tensão (02), eletricista em linha morta (02) e auxiliar de eletricista (02).

Já as oportunidades para as pessoas que não possuem deficiência são para as funções de motorista de carreta caçamba e prancha (02), engenheiro de produção (01), operador de escavadeira hidráulica (02) e operador de pá carregadeira (01).

Como concorrer às vagas?

Os interessados devem encaminhar os currículos acompanhados do RG e CTPS para o NAT de Lagarto, situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, em frente ao Bar da Nilma, no centro da cidade. Os documentos também poderão ser enviados para o e-mail: nat@lagarto.se.gov.br. Já os PCDs devem apresentar também devem apresentar a cópia de uma relatório médico.