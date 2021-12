Jerônimo Reis diz que apoiará qualquer candidato governista nas eleições de 2022

Na última terça-feira, 30, em entrevista concedida ao Amiguinho, na Serigy FM, afiliada ao Sistema Lagartense de Comunicação, o ex-prefeito de Lagarto, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e patriarca do Saramandaia, Jerônimo Reis, disse que seu grupo apoiará qualquer nome que venha a ser escolhido pelo grupo governista para ser o candidato a sucessão do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), nas eleições de 2022.

“Nós queremos que seja qualquer um deles, pode ser Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira, o conselheiro Ulisses Andrade, qualquer um. Foi do grupo, nós estaremos presentes e se alguém que está do lado de lá quiser vim para somar com a gente, a gente agradece. Não fique pensando que se o candidato for fulano, beltrano não vai votar. Vai, a gente deixa, porque a gente sabe se comportar”, declarou Jerônimo.

A declaração de Jerônimo ocorreu há menos de um mês da emissão de uma nota pública assinada pelo presidente interino do Movimento Democrático Brasileiro em Sergipe (MDB/SE), Sérgio Reis, prestando total apoio a indicação do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) como pré-candidato a Governo de Sergipe pelo agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

Cabe destacar que a nota surgiu em um momento de indecisão na ala governista. Uma vez que enquanto o governador não decide quem será o seu sucessor, começou a ganhar corpo a ideia do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que é muito próximo do deputado federal Gustinho e da prefeita Hilda Ribeiro, ser o indicado do grupo governista para a disputa.

Fábio Reis pode deixar o MDB

Ainda na entrevista, Jerônimo Reis disse que o deputado federal Fábio Reis poderá deixar o MDB, caso o ex-governador Jackson Barreto não seja candidato a deputado federal. “Se Jackson for candidato a deputado federal, Fábio vai ficar no MDB, porque ai a gente sabe das chances de Fábio voltar à Câmara. Se Fábio sair candidato sozinho pelo MDB, Fábio não ganha, terá que migrar para outro partido”, argumentou.