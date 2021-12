Reforma da rodovia Lagarto / Riachão está em fase de finalização

O Governo de Sergipe informou que a reforma do trecho da Rodovia SE-170 que liga os municípios de Lagarto a Riachão do Dantas está em fase de finalização. “Segundo o engenheiro fiscal da obra, Pedro Valeriano, a via está praticamente concluída, faltando apenas alguns acabamentos e já conta com sinalização”, destacou o Governo.

E completou: “Entre os serviços executados estão a revitalização de todo o asfalto antigo, serviços de drenagem e terraplenagem, pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio em concreto em alguns pontos e sinalização vertical e horizontal, em toda a sua extensão, atendendo ao novo padrão estabelecido nas rodovias estaduais, com seis metros de pista de rolamento, cada uma com três metros de largura e dois metros de acostamento, um para cada lado da via”.

Construída em 1990, a rodovia que liga Lagarto a Riachão do Dantas está sendo reformada através do Pró-Rodovias, programa que integra o Avança Sergipe, tem 18,9 km de via e investimentos no valor de R$ 10.960.425,92, provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa).