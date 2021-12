Mulher é vítima de golpe no centro comercial de Lagarto

Na manhã da última terça-feira, 30, uma mulher foi vítima de golpistas no centro comercial de Lagarto.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, a vítima sacou uma quantia em dinheiro na agência do Banco do Nordeste para pagar uma conta no Ponto Banese. Nesse entremeio, os golpistas deixaram cair algo no chão, foi quando a vítima e outra mulher envolvida no golpe pegaram e devolveram. Foi então que os golpistas disseram para elas irem a um estabelecimento comercial deles, para gratificá-las em dinheiro.

Diante disso, as duas seguiram até a Galeria José Augusto Vieira, situada no centro comercial de Lagarto, onde foram informadas que teriam que ir até a loja sozinhas para pegar a gratificação, desde que deixassem algo como garantia, ou melhor, como prova de confiança. A comparsa foi primeiro, deixou um objeto e voltou com sua recompensa, enquanto a vítima foi obrigada a deixar a sua bolsa e quando voltou, percebeu que foi roubada.

A partir daí, a vítima ficou desesperada tentando encontrá-los, foi quando chegou a afirmar que tinha perdido R$ 3 mil. Em entrevista ao Portal Lagartense, o cunhado dela informou que a quantia era fruto de um empréstimo que ela havia feito junto ao CredAmigo, para realizar investimentos.

A Polícia chegou a ser acionada e realizou diligências, mas os golpistas não foram localizados.

Imagens obtidas pelo Portal Lagartense mostram a vítima, de calça jeans e blusa branca, na calçada da galeria, e os autores do golpe dentro do prédio. Segundo consta, eles contaram com a ajuda de uma mulher que estava de blusa vermelha do lado de fora do prédio. Um boletim de ocorrência foi prestado na Delegacia Regional de Lagarto.