Prefeitura de Lagarto ofertou diversos serviços na vaquejada do Parque das Palmeiras

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, esteve presente na Vaquejada do Parque das Palmeiras no último final de semana ofertando diversos serviços. Confere um pouco do que rolou!

Orientações quanto a prevenção de condições clínicas e promoção da saúde, juntamente com aferição de pressão arterial e glicemia capilar, com a equipe da Atenção Básica. Orientações quanto as ações do Centro de Controle de Zoonoses e Endemias, bem como sensibilização quanto ao combate aos maus tratos e abandono de animais; Orientações quanto a saúde do trabalhador com a equipe do CEREST; Orientações sobre o combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis, com disponibilização de panfletos informativos e preservativos, através da equipe do CTA e orientações sobre a importância da continuidade das medidas de enfrentamento à COVID-19 com a equipe da Brigada Itinerante.

Fonte: Prefeitura de Lagarto