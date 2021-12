Professor da Rede Pública Estadual é premiado no Congresso Internacional de Educação Física Escolar

O professor Fábio Fontes de Oliveira, que ministra aulas de Educação Física na Escola Estadual Professor Francisco Portugal, em Aracaju, teve o seu e-book “O Jogo no I Ciclo do Ensino Fundamental: unidade didática visando à aprendizagem dos estudantes” contemplado no Prêmio Suraya Darido, durante o Congresso Internacional de Educação Física Escolar. O ebook será inserido como capítulo para posterior publicação pelo evento.

A obra é fruto da dissertação de mestrado, que teve como propósito investigar a aprendizagem do conteúdo Jogo nas aulas de Educação Física no ciclo de sistematização da identidade dos dados da realidade. De acordo com o professor, o livro originou-se de planejamento, pesquisa e trabalho pedagógico, enquanto atividades que requerem tempo para serem realizadas com qualidade social ao atuar em sala de aula. Foi materializado com uma intervenção na escola, oriunda de uma pesquisa-ação, sistematizada numa unidade didática de 60 horas-aula, destinando 20 horas-aula para cada turma do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, tendo como culminância um festival intitulado “Jogos e brincadeiras do nosso país: o Brasil”.

Ainda segundo o professor, os resultados demonstraram que os estudantes do 1º ano do ensino fundamental deram início à formação de representações sobre o jogo e brincadeiras. Já os alunos do 2º ano ampliaram as representações, e os do 3º ano deram um salto qualitativo, consolidando a formação de representações sobre o conteúdo. “O Ciefe, organizado pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional – ProEF, deu visibilidade aos produtos educacionais dos egressos das primeiras turmas. Fico feliz e honrado em ter nosso produto educacional escolhido, reconhecido e premiado dentre outros trabalhos maravilhosos”, disse o professor Fábio.

Fábio Fontes destaca que o produto educacional é mais um referencial para que outros professores construam seus próprios documentos institucionais, não sendo um guia a ser seguido pelo professor, e sim, para orientar a prática pedagógica na Educação Física ao exercer a função social do ensino-aprendizagem. Em seu conteúdo estão presentes argumentos teórico-científicos oriundos da Pedagogia Histórico-Crítica, da Psicologia Histórico-Cultural e da Educação Física Crítico-Superadora, além dos elementos didáticos necessários para materializar o ensino, visando à aprendizagem do Jogo em aulas de Educação Física.

Fonte: Governo de Sergipe