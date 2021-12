Prefeitura de Simão Dias paga o retroativo do piso dos professores

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa o pagamento do retroativo do Piso Salarial dos Professores do município nesta quarta-feira, 1º de dezembro.

A informação do pagamento do retroativo do Piso do Magistério foi anunciada na semana passada pelo prefeito do município, Cristiano Viana, que na ocasião explicou que já havia enviado o Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores, solicitando a autorização dos edis para a realização do pagamento.

O retroativo do Piso remete aos meses de janeiro até setembro, pois os meses de outubro e novembro a gestão já efetuou o pagamento com valores reajustados referentes ao ano de 2021. Ao todo serão investidos mais de R$ 1 milhão com o pagamento do retroativo em folha complementar.

“O nosso compromisso é valorizar a classe dos professores e a educação pública de Simão Dias, seja cumprindo com a lei do piso da categoria ou com melhorias nos prédios escolares, dentre outras ações benéficas à promoção de uma educação de qualidade”, declarou o gestor.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias