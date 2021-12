Delegada Michele Araújo recebe título de Cidadã Lagartense

Na última terça-feira, 30, a Câmara de Vereadores de Lagarto entregou o título de Cidadã Lagartense à delegada regional do município, Michele Araújo. A honraria foi concedida por meio de uma propositura do vereador Belizário Augusto, que foi aprovada por unanimidade.

Alagoana e prestes a completar 15 anos de carreira policial, Michele Araújo atua em Lagarto desde 2018, sendo que esta é a sua segunda passagem pelo município, a primeira ocorreu no ano de 2013. “Lagarto foi uma cidade que eu abracei e que me abraçou também”, afirma.

Ela ainda se mostrou grata com o recebimento da honraria. “Devo tudo isso à minha equipe bastante dedicada e competente e a todos os delegados, agentes e escrivães que me ajudaram a construir esta história que consolidou o nome da Polícia Civil aqui no município”, declarou.

Já o presidente da Adepol, Isaque Cangussu, falou sobre a importância da iniciativa e do reconhecimento profissional como combustível para que os profissionais da segurança pública possam continuar trabalhando e se dedicando à sociedade local.

“Quando um delegado de polícia é homenageado, nós todos nos sentimos reconhecidos. Não só os delegados, mas também agentes, escrivães e todos que compõem a Polícia Civil se sentem, de alguma forma, prestigiados. Michele sempre foi uma profissional muito zelosa, muito dedicada, muito competente. Por onde ela passou, ela deixou sua marca e deixou saudade, porque onde trabalhou, atuou da mesma forma, com o mesmo afinco, com o mesmo empenho e a mesma dedicação”, afirmou o presidente.

Novo cidadão lagartense

Quem também recebeu o título de Cidadão Lagartense foi o advogado baiano, erradicado em Lagarto desde 2010, Eduardo Mello. Sua honraria foi resultado de uma propositura do vereador Valmir de Carminho, que também foi aprovada por unanimidade pela Casa.

Eduardo Melo milita na advocacia lagartense há 14 anos. Além de defensor, ele tem relevantes serviços prestados na área da assessoria política no município.