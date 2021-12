Meteorologia prevê mudança climática para Sergipe

A Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambientes (Serhma), destaca uma trégua para a ocorrência de chuva no estado, mas com períodos intercalados de tempo nublado e tempo aberto e pancadas de chuvas nos próximos dias em Sergipe.

Dezembro começa com tempo nublado. Para esta quinta-feira, 2, a madrugada será de tempo nublado em todo o estado. No período da manhã, há probabilidade de precipitações de chuvas no Sul Sergipano, céu nublado no litoral e céu aberto com poucas nuvens no interior. A tarde deve ser de céu aberto com poucas nuvens em todo o estado, à noite, aguarda-se tempo nublado ou parcialmente nublado. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 23°C e máximas de 30,2°C, já no interior do estado as temperaturas mínimas tendem a ser de 20,8°C e máximas de 34°C.

Para a sexta-feira, 3, o tempo ficará nublado durante a madrugada e, no período da manhã, o céu tende a ficar parcialmente nublado ou nublado. No período da tarde, haverá abertura de sol, com poucas nuvens e a noite, o tempo ficará nublado ao longo de todo o território sergipano. Não há previsão de ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral teremos temperaturas mínimas em torno de 23,1°C e máximas de 30,1°C, já no interior do estado, as temperaturas mínimas tendem a ser de 21,5°C e máximas de 33,2°C.

Fonte: CMT/Serhma