Fábio Reis participa da assinatura da licitação para construção do Canal de Xingó

O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) participou na última quarta-feira, 1, na Esplanada dos Ministérios, junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e demais parlamentares, da assinatura da licitação para a construção do primeiro trecho do Canal de Xingó.

“Essa obra é de extrema importância para o povo nordestino. Vamos garantir com ela segurança hídrica para os próximos 60 anos, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas em Sergipe e na Bahia”, comemorou Fábio Reis.

O Canal de Xingó será executado pela Codevasf, que contará, ao final de todo o projeto, com 300km de extensão, servindo para distribuição de água para consumo humano e para o desenvolvimento econômico do setor agropecuário.

Fonte: Assessoria de imprensa