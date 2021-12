Guarda Municipal de Simão Dias inicia operação ‘Comércio Mais Seguro’

A Guarda Municipal de Simão Dias (GMSD) iniciou a Operação ‘Comércio Mais Seguro’, com o objetivo de intensificar as ações de segurança durante todo o mês de dezembro.

De acordo com a Prefeitura de Simão Dias, nesse período acontece o pagamento do 13º salário, gerando o aquecimento da economia e o aumento das vendas nas lojas, principalmente no Calçadão Joviniano de Carvalho e na área próxima à feira livre.

Por isso, a ação buscará garantir a segurança e a tranquilidade aos munícipes e visitantes durante as compras de Natal e fim de ano, nos principais pontos do centro comercial da cidade.

“A GMSD fará patrulhamento com pontos de estacionamento e visibilidade durante o período de funcionamento em horário especial do comércio local”, adiantou a gestão municipal.