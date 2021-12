PC prende suspeito de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Lagarto

No final da manhã da última quarta-feira, 1º, policiais civis da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, em apoio à Delegacia de Itabaianinha, cumpriram um mandado de prisão temporária contra um Vitor dos Santos Oliveiras, de 22 anos, no município lagartense. Ele é apontado como responsável pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado da unidade regional de Lagarto, Alisson Lial, a Delegacia de Itabaianinha solicitou apoio operacional da sua unidade para realizar a prisão de Vitor. “Haviam informações de que o investigado, após o cometimento de homicídios, estaria residindo na cidade de Lagarto, onde também promovia o tráfico de drogas, estando em posse de arma de fogo”, relatou ele.

Diante disso, os agentes policiais de Lagarto iniciaram as diligências e conseguiram dar cumprimento ao mandado de prisão do suspeito, apreendendo com ele um revólver calibre .38, munições de mesmo calibre e uma balaclava.

Após o ocorrido, o delegado Edson Nixon, da Delegacia de Itabaianinha, ressaltou que Vitor era investigado pela unidade como suspeito pela prática de homicídios, além de tráfico de drogas. Já o investigado, segundo a Polícia Civil, permanece preso e será apresentado em audiência de custódia.