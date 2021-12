Obra de Fábio Reis, construção do CIE de Lagarto é retomada

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), do município de Lagarto, localizado no Bairro Marinha, foi uma obra conquistada pelo deputado federal Fábio Reis no ano de 2014, quando exercia seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Com todos os recursos garantidos em caixa por ele e depois de sua luta para ver o projeto continuar, os trabalhos de construção do Centro enfim foram retomados.

À época, houve um processo de seleção dos municípios de todo Brasil para receber uma unidade do centro de esporte, encerrado em abril de 2014, quando, naquele ano, foi entregue por Fábio Reis todo planejamento com antecedência para dar agilidade na seleção. Em junho do mesmo ano, foi assinado o contrato de repasse para o início das obras.

O projeto integra, num só espaço físico, atividades e a prática de esportes voltados ao alto rendimento, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes. O futuro CIE de Lagarto terá um ginásio poliesportivo com acomodação de arquibancada, área de apoio e pista de atletismo, podendo atender entre 10 a 20 modalidades olímpicas, incluindo esportes paraolímpicos.

