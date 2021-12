Prefeitura em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe mobiliza população para doação de sangue

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Saúde, foi parceira do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (Ihhs) em uma grande mobilização para doação de sangue, de qualquer tipo, que foi realizada no inicio desta semana na Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila.

A medida, além de salvar vidas, faz parte do enfrentamento à pandemia do coronavírus e tem como finalidade evitar a aglomeração de doadores na capital e contribuir para a manutenção dos estoques de sangue nas unidades hospitalares do Estado.

Lembrando que: podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Fonte: Prefeitura de Lagarto