UFS lança Núcleo de Empreendedorismo no Centro-Sul de Sergipe

Assistência aos pacientes, carreira acadêmica, gestão hospitalar. Além destas, os profissionais de saúde têm também outra possibilidade de atuação: o empreendedorismo. Para debater o tema, o campus de Lagarto promove o Lançamento do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, entre os dias 6 e 8 de dezembro. O evento é realizado de forma remota, com inscrições via Sigaa e será transmitido ao vivo pela TV UFS. O objetivo é consolidar o núcleo como um polo de capacitação em inovação e empreendedorismo no Centro Sul de Sergipe, voltado para estudantes, docentes e profissionais de Saúde.

A ação é coordenada por três docentes: o diretor-geral em exercício, André Barreto, e os professores de Odontologia Carlos Rapeke e Paulo Galvanini. A programação inclui palestras sobre experiências de parques tecnológicos, prospecção tecnológica, inovação em saúde, participação das mulheres no empreendedorismo, proteção industrial, empreendorismo em Lagarto e primeiros passos no empreendedorismo.

Os palestrantes são o empresário Alessandro Vieira, a cirurgiã dentista Camila Vieira (com atuação em Lagarto) e os professores Antônio Martins, do Departamento de Engenharia de Alimentos, Danilo Batista, Ednei Januário (Kukka Educação), Juliana Krieger (pesquisadora da área de Propriedade Intelectual) e a empresária e nutricionista Juliana Closs.

Fonte: UFS