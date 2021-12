Fábio Reis entrega caçamba e ônibus escolar em Riachuelo

O trabalho do deputado federal Fábio Reis (MDB) segue rendendo frutos em Sergipe. Tanto é que na última quinta-feira, 2, ele entregou uma caçamba e um ônibus escolar ao município de Riachuelo.

Após o ato, com contou com autoridades locais e a população em geral, Fábio destacou que foi graças a uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 500 mil, que foi executado o serviço de pavimentação asfáltica no povoado Sítio do Meio.

“Em Riachuelo nosso trabalho é visto e comemorado por todos. Agradeço ao prefeito Petinho de João Grande pela grande parceria que estamos fazendo em prol da população”, comentou o deputado em suas redes sociais.