Com perfurações no crânio, idosa é encontrada sem vida em Poço Verde

Na tarde da última quinta-feira, 2, Josefa de Jesus, de 67 anos, foi encontrada sem vida, no Conjunto Pedrinho Valadares, em Poço Verde.

Segundo informações do comunicador poçoverdense Gabriel Oliveira, Josefa foi encontrada com perfurações no crânio e o principal suspeito de sua morte era seu companheiro, que cumpriu uma pena de quatro anos por assassinar o tio da vítima.

Após o ocorrido, o principal suspeito de matar Josefa foi detido pela Polícia Militar, no Conjunto João Emídio dos Santos, em Poço Verde. O caso será investigado pela Polícia Civil.