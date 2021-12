Homem é executado com 11 tiros em Sergipe

A última quarta-feira, 01, foi marcado por violência em Ilha das Flores, município da região Norte do estado. Um homem, identificado como Robson de Oliveira Batista, de 31 anos, foi assassinado com 11 tiros. O crime ocorreu por volta das 8h30 da manhã nas imediações do povoado Bolival.

Segundo a polícia, os militares foram acionados após serem informados de uma troca de tiros. Ao chegaram no local, encontraram o homem morto. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado

Violência

Em uma semana, este já é o segundo crime registrado no município. Na segunda-feira, 29, Paulo Sérgio da Conceição Santos, 23 anos, vulgo cabeça de rato, foi encontrado morto nas margem do rio na Ilha Cachimbão. Ele, que é ex-presidiário, saiu de casa na última sexta-feira, 26, e não retornou para casa.

Fonte: Fan f1