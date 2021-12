Geladeira Solidária: Ação da Prefeitura está disponibilizando alimentos produzidos pela agricultura familiar

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Agricultura (Semagri) está disponibilizando kits de alimentos produzidos pela agricultura familiar para pessoas em situação de vulnerabilidade social, através da ação “Geladeira Solidária”.

A ação estará acontecendo durante todo esse mês de dezembro e tem como principal objetivo promover o acesso destes cidadãos pessoas à uma alimentação saudável, e ao mesmo tempo contemplar os agricultores familiares através da compra de seus produtos.

A “Geladeira Solidária” também está sendo realizada de maneira colaborativa graças a doações dos comerciantes e empresários lagartenses que compram os produtos dos agricultores familiares e os doam a secretária para a distribuição.

Como faço pra pegar um alimento?

Para ter acesso aos kits, a pessoa deve ir até a Secretaria de Agricultura na Avenida Rotary, de segunda a sexta, das 7h da manhã as 13h da tarde.

Guarda óleo de cozinha usado?

Além da Geladeira Solidária, a Semagri, está com outra ação muito importante, a parceria com a Recigraxe que faz a coleta e uma destinação mais sustentável do óleo de cozinha.

Para fazer parte é só armazenar o óleo que você utilizou na fritura em uma garrafa PET e quando tiver uma quantidade significativa, é só levar até a sede da Secretaria para que o processo seja realizado.

Dessa maneira você preserva a natureza e ainda pode receber alguns produtos de limpeza em troca.

Fonte: Prefeitura de Lagarto