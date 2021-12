Governo promoverá exames supletivos do ensino médio de 2020

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, por meio do Departamento de Educação (DED), realizará, no dia 9 de dezembro de 2021, as provas dos Exames Supletivos em caráter excepcional para os alunos que não concluíram o ensino médio em 2020 e demais estudantes interessados, a partir dos 18 (dezoito) anos de idade.

As provas, coordenadas pela Divisão de Exames e Certificação (Diex/Seja/DED/Seduc), serão realizadas nas unidades escolares, conforme logística articulada com a DREs/DEA e atendendo a todos os protocolos de segurança contra a contaminação pela covid-19.

O objetivo é oportunizar aos alunos com idade igual ou superior a 18 anos serem avaliados e, em caso de aprovação, receberem a certificação do nível médio, possibilitando a continuidade dos estudos e desta forma facilitar a inserção destes no mercado de trabalho, principalmente neste momento tão complexo de pandemia.

De acordo com a diretora do Departamento de Educação, professora Ana Lúcia Lima, os estudantes com idade a partir dos 18 anos que não conseguiram concluir o ensino médio na idade adequada precisam de apoio e oportunidade do Estado para que possam seguir sua trajetória escolar e inserir-se no mercado de trabalho. Nesse sentido, os exames supletivos permitem avaliar os saberes desses jovens e adultos adquiridos ao longo de sua vida, promovendo a certificação do ensino médio para os que forem aprovados nas provas objetivas e de redação.

Para o coordenador do Diex, Edson Aragão, é preciso compreender essa oferta, não apenas como um cumprimento legal, mas também como um compromisso social do governo do Estado em oportunizar a nossos jovens e adultos a realização dos exames de certificação, matriculados em escolas da rede estadual na última série/etapa do ensino médio, e que por diversa situações ficaram impossibilitados de participar das aulas remotas nesse momento de pandemia.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, nos últimos anos, vem buscando alternativas que possibilitem atender ao público da EJA, seja no ensino presencial, por meio do Ejaef ou Ejaem, ou dos exames de certificação, numa dinâmica voltada às reais necessidades desse público, por entender que o aluno é protagonista de um processo pedagógico exitoso.

O Departamento de Educação, visando a melhor orientar os participantes, elaborou alguns cadernos, por componente curricular, os quais foram encaminhados aos alunos, cujo objetivo é norteá-los melhor sobre o processo de estudo. Além dos cadernos encaminhados e disponibilizados no Portal da Seduc, os conteúdos programáticos de cada disciplina, bem como as orientações sobre as provas, podem ser encontradas no Portal Estude em Casa (https://www.seed.se.gov.br/portais/supletivo/).

Clique aqui e acesse os cadernos:https://shortest.link/23dt