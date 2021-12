Provas do concurso público de Simão Dias serão realizadas em fevereiro de 2022

As provas do concurso público da Prefeitura de Simão Dias serão realizadas no dias 6 e 13 de fevereiro de 2022, nos municípios de Simão Dias e Paripiranga (BA). A medida foi confirmada pela gestão municipal.

“É bom frisar que a Objetiva Concursos realizou a mudança do dia da prova em virtude do alto índice de inscritos, fato que gerou dificuldade da empresa em alocar todos os candidatos participantes do certame no município simãodiense”, destacou a gestão.

Ao todo, o mencionado concurso público oferta 145 vagas no quadro de pessoal das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva de futuras oportunidades.