Detento que residia em Lagarto morre em presídio e autoridades buscam pela família

A Coordenação de Assistência Social da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc) está a procura dos familiares de Vando Carlos de Jesus, conhecido como Boca Jr. Ele residia no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, e faleceu no último sábado, 27 de novembro, no Presídio Regional Senador Leite Neto, em Nossa Senhora da Glória, onde estava detido.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, Vando não costumava receber visitas, mas a última delas foi de sua mãe, Maria Nascimento de Jesus, em 2012. Diante disso, os órgãos da assistência social de Lagarto foram acionados e tentaram localizá-la, já que ela residia no bairro Alto da Boa Vista, mas não obtiveram sucesso, porque ela e os demais familiares acabaram mudando de endereço.

Diante disso, a Coordenação de Assistência Social da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) orienta que os familiares de Vando compareçam ao presídio de Nossa Senhora da Glória o quanto antes. Já o corpo segue no Instituto Médico Legal aguardando a sua retirada.

O Portal Lagartense ainda apurou junto ao IML que, caso nenhum familiar apareça para retirar o corpo dentro de 30 dias, este será sepultado pelo Estado. (Foto: Reprodução/TV Sergipe)