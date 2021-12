Edital de notificação – Usucapião Extrajudicial

FILENILA GUIMARÃES PINTO, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Boquim/SE, na forma da Lei

Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado sob no 21520 nesta Serventia em 08 de dezembro de 2021 requerimento pelo qual LUCIANA CHAGAS SCAPOLATEMPORE BERNIS CPF no 768.136.146-49 e seu esposo MARCO AURELIO SCAPOLATEMPORE BERNIS CPF n° 716.872.036-87, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do art. 216-A da Lei 6.015/1973, por posse de 15 anos do imóvel urbano localizado no Povoado Nova Descoberta, Pista V, denominado de SITIO CANTIM DOS MINEIROS, município de Boquim/SE. CEP: 49360- 000. Descrição do imóvel: Uma área de terra, medindo 01 tarefa, situado no Povoado Pista V, Nova Descoberta, neste municipio de Boquim/SE, sem matrícula anterior, conforme mapa e memorial descritivo elaborados pela engenheira civil Ivanaldo dos Santos de Oliveira – CTF n° 6740204659-1, ART no SE20200802354. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Boquim/SE, 08 de dezembro de 2021. A Oficial, Filenila Guimarães Pinto.