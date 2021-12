Governo de SE convoca nomeados da Guarda Prisional para perícia médica

Os quatro candidatos convocados no Concurso Público nº 06/2018 para exercerem o cargo efetivo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional do Poder Executivo Estadual, que foram nomeados pelo Governo do Estado mediante publicação no Diário Oficial do Estado do dia 26 de novembro, têm até o próximo dia 8 de dezembro para entrega da documentação junto à Secretaria de Estado da Administração (Sead).

A posse será realizada dia 15 de dezembro, às 7h, na sede do órgão.

Os documentos devem ser encaminhados através do e-mail concurso@sead.se.gov.br e informar no campo assunto: posse concurso público 06/2018. No e-mail deve constar a documentação, exames e laudos médicos relacionados no link https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/10a-Convocacao-GSP.pdf para realização de perícia médica e posse.

O concurso foi promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), atual Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

