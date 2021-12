Fiscalização aérea não encontra manchas de óleo no litoral sergipano

Representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Petrobras, Marinha e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) realizaram no último domingo, 05, uma fiscalização aérea com objetivo de monitorar o possível surgimento de manchas de óleo no litoral sergipano.

Até o momento, conforme divulgado pelo Ibama em Sergipe, não há manchas de óleo no litoral do estado. Os órgãos ficaram em alerta após um aviso emitido pela Petrobras indicando a ocorrência de mancha de óleo nas proximidades da Plataforma Marítima Camurim – PCM-07. Pela modelagem matemática, segundo a empresa estatal, acredita-se que as imediações da Praia dos Artistas até a Praia de Atalaia possam ser atingidas.

Inicialmente, conforme a Petrobras, foram tomadas as medidas iniciais com dispersão mecânica. Também foi feita uma vistoria na linha de maré pela Marinha do Brasil e Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), que não identificou pontos de oleosidade.

