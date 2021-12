PC prende em Aracaju foragido condenado por roubo ocorrido em Lagarto

Na última segunda-feira, 06, a equipe de policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) realizou, no Centro de Aracaju, a prisão de Sérgio Santos Silva, condenado a seis anos de prisão pela prática do crime de roubo.

Segundo a delegada da Derof, Thereza Simony, Sérgio foi condenado pela participação no roubo praticado na noite do dia 28 de junho de 2010, no povoado Laranjeiras, localizado no município de Lagarto. A delegada informou ainda que Sérgio forneceu a arma para que o delito fosse praticado por três outros envolvidos, tendo como resultado o óbito do dono da residência invadida e a grave lesão do filho deste.

Sérgio estava foragido desde 2010 e a sua prisão foi comunicada ao Juízo de Lagarto, cidade onde aconteceu o crime, sendo então programada para terça-feira, 07, a sua audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE