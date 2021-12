IFS Tobias Barreto comemora sete anos de atuação

Na última sexta-feira, 3, o clima foi de celebração no Campus de Tobias Barreto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) na cerimônia de comemoração aos sete anos de atuação da instituição na cidade. A programação do evento contou com apresentação musical, homenagens aos profissionais que já atuaram e que ainda atuam no Campus Tobias Barreto e o relato de alunos egressos, além da participação remota de profissionais que hoje atuam em Institutos Federais de outros estados do Brasil.

Para a reitora do IFS, a professora Dra. Ruth Sales Gama, após cinco anos em sede provisória, o Campus Tobias Barreto passa por nova realidade em sede própria, “hoje temos o nosso espaço e podemos oferecer aproximadamente mil e duzentas novas matrículas e traremos novos cursos que atenderão essa sociedade”, explica. A reitora destaca também a importância da capilaridade da Rede Federal, que tem o objetivo de reforçar a vocação da localidade. “Percebemos que ainda podemos fazer mais e estamos apenas iniciando, mas já verificamos muitos resultados nos municípios em que cada Campus se encontra. Aqui em Tobias, o curso de Comércio surte efeito porque dialoga perfeitamente com a sociedade, e outros cursos virão dando mais força ao Instituto e contribuindo com a cidade”.

O Diretor-Geral do Campus, professor Márcio de Melo, comenta que a comemoração atuou como um combustível para a missão de toda a equipe, que é levar educação para a comunidade tobiense. “Realizar este evento foi muito importante porque nos trouxe um sentimento de pertencimento, nós construímos um ambiente descontraído onde todos puderam reviver e recordar vários momentos que de alguma forma contam a história das nossas vidas e do próprio Campus”, finaliza.

História do Campus

Em 26 de novembro de 2014 o campus do Instituto Federal de Sergipe de Tobias Barreto iniciou suas atividades, ainda em sua antiga sede provisória, espaço onde o campus funcionou até o início de 2020. A implementação de um campus do IFS em Tobias Barreto foi produto da terceira fase da expansão da rede federal e marca o processo de interiorização que garante o acesso à educação profissional à população moradora do interior do Brasil.

Ao longo desses sete anos, o Campus formou 08 turmas do curso técnico em Comércio e 08 turmas do curso técnico em Informática, totalizando 110 técnicos em Informática e 117 técnicos em Comércio. Atualmente, temos 146 alunos matriculados na instituição, distribuídos entre 03 turmas de Desenvolvimento de Sistemas e 03 turmas de Comércio na modalidade concomitante e 02 turmas de Comércio e 02 turmas de Informática na modalidade subsequente.

No campo da assistência estudantil, 680 alunos já foram contemplados com os auxílios financeiros do programa de assistência e acompanhamento ao educando (PRAAE). Durante a pandemia de coronavírus, 122 estudantes foram contemplados com o auxílio inclusão digital e 12 com o chip de acesso à internet, 163 receberam os tablets educacionais que proporcionam um dispositivo para participação nas aulas remotas, 74 estudantes receberam fardamento e material escolar gratuitos. 172 receberam cestas básicas nos dois anos de pandemia.

Fonte: IFS