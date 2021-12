Filho tenta agredir o pai, companheira intervém e é atingida com golpes de facão

No último domingo, 05, um caso de feminicídio foi registrado no bairro Porto, município de Itabaiana. Lá um homem tentou agredir o próprio pai, a mulher do agressor tentou acalmar os ânimos e quase foi morta com golpes de facão.

Ao presenciar o episódio, o filho do casal de 12 anos correu até a delegacia para pedir socorro. Ao chegar na residência, os policiais encontraram a mulher ensanguentada. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho e o agressor fugiu.

Os policiais iniciaram diligências na localidade e conseguiram localizar e prender em flagrante o agressor, que segundo a delegada do Departamento de atendimento a grupos vulneráveis (DAGV) de Itabaiana, Lorena Rocha, já foi preso outras vezes suspeito de violência doméstica.

Fonte: Fan F1