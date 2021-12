Homem é preso por furto e porte ilegal de arma de fogo em Boquim

Na manhã da última terça-feira, 7, militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por furto e porte ilegal de arma de fogo em Boquim.

A equipe foi acionada pela vítima, informando que seu mercado, no Povoado Miguel dos Anjos, havia sido invadido por seu vizinho, fato comprovado pelas câmeras de segurança do local. Em posse das informações, se deslocaram até a residência, tendo a dona da casa autorizado a entrada dos militares.

Na residência, os militares encontraram o homem, autor do furto, além de parte da quantia em dinheiro enterrada no quintal. No mesmo local também encontraram um revólver calibre .32 com seis munições intactas, e uma pochete com oito munições calibre .28 intactas e nove munições calibre .28 deflagradas. O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Polícia Militar